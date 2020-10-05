"Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения", — сообщили в штабе в понедельник журналистам.

Ранее в понедельник сенатор Валерий Рязанский заявил, что на фоне роста случае коронавируса в РФ может быть принято решение о закрытии границ и ограничении воздушного сообщения, чтобы сократить количество перемещений и тем самым воздействовать на динамику распространения COVID-19.

18 сентября оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября — с Южной Кореей. Ранее были приняты решение об открытии воздушного сообщения с несколькими европейскими странами, в частности со Швейцарией, а также с Турцией и ОАЭ.

Решение о закрытии авиасообщения было принято в марте на фоне пандемии коронавируса.