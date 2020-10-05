Согласно статистике, российский турпоток на Мальдивы вырос по сравнению с августом почти в пять раз. Общее число путешественников, посетивших страну в сентябре, составило 9,5 тыс. человек.

Второе место заняли ОАЭ, откуда на Мальдивы приехали чуть больше тысячи туристов, третье – США (935 туристов). За ними следуют Великобритания (625), Испания (466), Бразилия (444), Германия (362), Франция (279), Индия (262) и Египет (232 туриста).

В 2019 году на архипелаге отдохнуло 83,4 тыс. российских граждан, что стало рекордом. Россияне по итогам прошлого года заняли шестое место по численности среди иностранных туристов.

Мальдивы закрыли свои границы для иностранных граждан 27 марта, с 15 июля страна принимает иностранных туристов, в том числе россиян. Авиасообщение между РФ и Мальдивами возобновлено 10 сентября. Рейсы из Москвы в Мале выполняет «Аэрофлот» два раза в неделю. Со стыковкой на Мальдивы можно добраться через Стамбул и Дубай.

Планирующим путешествие в республику иностранным туристам необходимо до вылета из своей страны загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал (не позднее, чем за 72 часа до вылета).