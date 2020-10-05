На тематических встречах ребята и их родители смогут познакомиться с энциклопедической коллекцией Эрмитажа. Экскурсии проходят на экспозициях музея, посвященных разнообразным периодам и культурам: от первобытной эпохи до XIX века.

Для выбора доступны экскурсии "Тайны алтайских курганов", "Культура и искусство эпохи камня и бронзы", "Искусство Византии", "Искусство итальянского Возрождения", "Искусство Голландии XVII века", "Искусство Франции первой половины XIX века".

Для каждого возраста разработаны свои программы, поэтому музей рекомендует придерживаться возрастных рекомендаций.

Электронный билет с экскурсионным обслуживанием стоимостью 600 рублей (на одного посетителя) необходимо приобрести и для ребёнка, и для сопровождающего его взрослого. Посещение экскурсий детьми до 12 лет обязательно в сопровождении взрослого.

"В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями экскурсии проводятся по сеансам в группах не более 5 человек. Наличие средств индивидуальной защиты обязательно для всех посетителей", — говорится в сообщении.