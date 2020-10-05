Согласно сообщению, возглавлявший с января 2016 года "Федеральную пассажирскую компанию" Петр Иванов, назначен генеральным директором АО "Скоростные магистрали" ("дочка" РЖД по ВСМ).

"Владимир Пястолов возглавлял одну из ключевых дорог по пассажиропотоку, у него огромный опыт решения задач в условиях интенсивного пассажирского движения на юге страны, поэтому уверен, что в новом качестве ему по силам реализовать новые подходы к развитию пассажирских перевозок в дальнем следовании", — отметил глава РЖД Олег Белозеров на оперативном совещании в понедельник (его слова приводятся в сообщении).

Ранее источники агентства говорили, что Иванов из ФПК может перейти в "дочку" РЖД по ВСМ — АО "Скоростные магистрали", Пястолов рассматривался в качестве основного кандидата на пост главы ФПК.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами.