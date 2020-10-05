"Кризис, затронувший работу гостиничного сектора, заставил перенести все запланированные открытия новых объектов на осень 2020 года. Чистый прирост предложения современного качества за восемь месяцев 2020 года составил 0 номеров", — пишут авторы отчета.

По данным аналитиков, сейчас в Москве насчитывается около 57,6 тыс. гостиничных номеров (без учета хостелов и апартаментов), из них 20,2 тыс. — современного качества. Все они простаивали в месяцы карантинных ограничений.

С июня строгие ограничения были сняты, и в июле-августе произошло частичное восстановление спроса на гостиничные услуги — преимущественно за счет внутреннего туризма.

Однако эксперты пока не могут сказать, сохранится ли активность на рынке после окончания сезона отпусков. Для этого необходимо, чтобы гостиницы были востребованы бизнес-клиентурой, а проведение крупных мероприятий все еще под запретом. Кроме того, врачи говорят о начале второй волны коронавируса.