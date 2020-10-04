"За 3 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 103 случая коронавирусной инфекции. 77 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям (в том числе 1 случай завозной из Украины), 13 — при скрининге здорового населения", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "Вконтакте" в воскресенье.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля был открыт курортный сезон. Всего с начала года в Крыму выявлено 4958 COVID-положительных, 69 пациентов умерли. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму 4 сентября — 101.