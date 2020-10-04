"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 тыс. 499 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 920 (27,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Рост выявлений СOVID-19 в РФ был отмечен с начала сентября, когда количество случаев превысило пять тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября — в восемь тысяч случаев.

2 октября впервые с мая была преодолена отметка в девять тысяч случаев.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев превысило три тысячи и составило 3 тыс. 327.