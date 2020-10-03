"Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе", — сказал Эдерер журналистам.

Он напомнил, что ЕС проводит пересмотр стран, из которых возможен въезд, раз в две недели.

"Я не думаю, что есть перспектива открытия границ в ближайшее время. К концу октября, возможно, будет лучшее понимание в этом вопросе", — добавил посол.

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 09:00 мск субботы достигло 1 млн 27 тыс. 823, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро субботы, число инфицированных в мире составило 34 млн 582 тыс. 924, излечились 24 млн 30 тыс.