"За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 — 9 859 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2680 (27,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

2 октября, в пятницу, впервые с мая рост случаев COVID-19 в РФ превысил девять тысяч случаев. Общий рост заболеваемости был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило пять тысяч, но к 19 сентября достигло шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября — в восемь тысяч случаев.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 2 тыс. 884. По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 69 человек были выписаны по выздоровлению, 32 скончались.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 204 502 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество выписанных за весь период составило 975 тыс. 859 человек, в том числе 5 тыс. 563 были выписаны за последние сутки", — говорится в сообщении оперштаба.