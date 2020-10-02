"В условиях пандемии коронавируса в Калининградскую область в июле, августе и сентябре был серьезный наплыв туристов из других регионов России. Но даже в этих условиях продвижение промышленного туризма является задачей непростой. Большинство приезжающих в регион, конечно же, ходят по янтарным магазинам, делая покупки, но как их заинтересовать посещением янтарного комбината — это вопрос, который стоит перед нами постоянно", — сказала Шувалова.

По ее словам, за три месяца туристического сезона на комбинате побывало более 70 тыс. человек. Это различные по численности туристические группы, а также индивидуальные посетители. Абсолютное большинство из них стало участниками программы "День с солнечным камнем", разработанной на комбинате. Это сравнимо с докризисными показателями 2019 года, когда комбинат принял в общей сложности более 115 тыс. человек.

"Продвижением и пропагандой этой программы занимается не только сам комбинат. У нас заключены соглашения о сотрудничестве с шестьюдесятью туристическими операторами региона. Они не только везут к нам своих клиентов, но и мониторят их мнение, запросы, предложения. В результате мы знаем, как нам развивать свой туристический потенциал дальше. В ближайшем будущем комбинат сможет предложить гостям более насыщенную программу промышленного туризма", — отметила Шувалова.

По программе "День с солнечным камнем" туристы могут посетить интерактивный выставочный зал "Янтарная палата" и смотровую площадку. С высоты 50 метров гостям открывается масштабная панорама крупнейшего в мире янтарного карьера Приморского месторождения, где минерал добывается промышленным способом. На площадке находится и "Янтарная пирамида", внутрь которой турист может попасть.

В демонстрационном зале комбината представлены уникальные экземпляры солнечного камня, а также украшения и произведения камнерезов янтарной мануфактуры. Интерактивная часть зала посвящена истории предприятия, использованию человеком янтаря, а также свойствам камня и его промышленной добыче.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только Калининградский янтарный комбинат, который по итогам 2019 года добыл 450 тонн янтаря-сырца.