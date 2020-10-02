"Запланирована чартерная полетная программа Royal Flight в два аэропорта Стамбула – главный и аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Первый рейс из Москвы вылетит 28 октября", — сказала она.

Полеты будут осуществляться на Boeing 737/800 на 189 мест.

В главный международный аэропорт Стамбула рейсы по средам стартуют 28 октября и продлятся до 23 декабря, по четвергам – с 29.10.20 по 28.10.21, воскресеньям – с 01.11.20 по 20.12.20, субботам — с 26.12.20 по 30.10.21, понедельникам — с 28.12.20 по 01.11.21. Всего 5 дней в неделю.

В аэропорт имени Сабихи Гёкчен вылеты начнутся в конце декабря: по пятницам с 25.12.20 по 12.03.21, воскресеньям — с 27.12.20 по 21.03.21 и вторникам — с 29.12.20 по 16.03.21. Всего 3 дня в неделю.

По словам Макарковой, Стамбул пользуется большой популярностью в межсезонье. «Сегодня спрос на этот город вырос, так как европейская экскурсионка недоступна. Мы предлагаем как пакетные экскурсионные туры, так и размещение в отелях с перелетом», — отметила она.

Так, экскурсионный тур в Стамбул на пять дней, за которые туристы посещают все самые знаменитые места города, с вылетом в конце октября будет стоить на двоих 62900 рублей плюс доплата за авиаперелёт 7430 рублей.