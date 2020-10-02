"Первая группа туристов с визами STV прилетит на Пхукет в течение месяца. Как ожидается, это будет рейс из китайского Гуанчжоу со 120 путешественниками, он приземлится 8 октября. Это туристы из низкой группы риска, поскольку в Гуанчжоу уже продолжительное время не регистрируют новых случаев COVID-19", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что виза STV позволит иностранным туристам приезжать в Таиланд, но они должны будут согласиться на обязательный 14-дневный карантин и остаться в стране не менее 90 дней. Визу можно будет продлевать дважды, каждый раз на 90 дней. Стоимость визы, которая не имеет возрастных ограничений, составит 2 тыс. бат (около 4,8 тыс. рублей). Ожидается, что специальная визовая схема будет доступна до 30 сентября 2021 года.

"В Таиланде действуют жесткие правила по въезду из-за границы, поскольку власти страны хотят сохранить эпидемиологическую обстановку благоприятной. Но из-за этого сильно страдает экономика", — отмечает газета.

Тем не менее, в ноябре ограничения могут смягчить – в частности, срок карантина сократится с двух до одной недели. Это произойдет, если ни у кого из первой группы туристов не найдут COVID-19.

Уже многие месяцы Таиланд не посещают иностранные путешественники. Въезд разрешен лишь нескольким категориям зарубежных гостей – это дипломаты, представители ООН, командированные, а также туристы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных поездок. Всем им нужно проходить 14-дневный карантин.