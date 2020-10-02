"Генеральный директор ФПК Петр Иванов уходит в отставку. Новым будет назначен начальник СКЖД Владимир Пястолов", — подтвердил другой источник агентства. По его словам, вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров ФПК в пятницу.

По информации одного из источников, Иванов из ФПК может перейти в "дочку" РЖД по ВСМ — АО "Скоростные магистрали".

В РЖД и ФПК информацию не комментируют.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.

Петр Иванов является генеральным директором ФПК с января 2016 года, с этого же срока Владимир Пястолов возглавляет СКЖД.