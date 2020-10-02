«Второй этап туристического кэшбека стартует 15 октября. С этого момента и вплоть до 5 декабря в течение более полутора месяцев все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы. Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более гибкими и доступными для наших граждан», — сказала она.

Догузова добавила, что теперь в программе участвуют поездки от двух ночей, благодаря чему можно отправляться в короткие путешествия на выходные.

«Мы убрали требование по минимальной стоимости проживания, и теперь возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. А максимальный размер кэшбека увеличен до 20 тыс. рублей», — подчеркнула она.

Правительство в четверг утвердило правила реализации второго этапа распродажи туров по России с кэшбеком, ее условия изменились по сравнению с первым. Так, срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Как и на первом этапе, туры с кэшбеком можно будет купить на портале мирпутешествий.рф, который переадресует туристов на сайты туроператоров и отелей, участвующих в программе. Приобрести туры с кэшбеком можно только онлайн с помощью карты "Мир", зарегистрировав ее для участия в бонусной программе. Кэшбек на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Программа кэшбека на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком.