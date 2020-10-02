"Анталью в сентябре посетило 967,9 тыс. туристов, больше половины которых приехало из России – 489,4 тыс. Российские путешественники по численности уверенно вышли на первое место", — пишет издание.

По сравнению с августом турпоток в Анталью из России вырос на 37%. Интересно, что из Украины он наоборот упал – оттуда в сентябре приехало 154,7 тыс., а в августе – 158,3 тыс. путешественников.

Всего за девять месяцев Анталью посетило 2,28 млн иностранных гостей. На первом месте по численности россияне – почти 962 тыс., следом с большим отрывом идут Украина – 413,8 тыс., а также Германия – 317,6 тыс. и Великобритания – 201,1 тыс.

"По данным городского совета Антальи, к 1 октября число туристов достигло уже 2,5 млн – причем, это только организованные путешественники. Там ожидают, что к концу года курорт посетят 3,5-4 млн иностранных гостей", — отмечает газета.