Это нововведение вступает в силу с субботы. Без масок можно будет ходить по улицам детям до шести лет. Взрослым маску будет разрешено снимать во время занятий спортом.

Такие меры власти Лацио одобрили на фоне постепенного роста темпов заражения коронавирусом в Италии. В столичном регионе вместе с тем заявляют, что на данном этапе выступают против идеи дополнительных ограничений на работу баров и ресторанов.

Губернатор Лацио Никола Дзингаретти призвал сограждан проявить ответственность и выполнять распоряжение. Он заверил, что его цель — остановить инфекцию, а не собрать побольше денег на штрафах за отказ носить маску.