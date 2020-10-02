"С российской стороной на данный момент проводятся переговоры по увеличению количества регулярных рейсов. В случае, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, планируем увеличить количество рейсов", — сказал Акышев.

По словам Акышева, увеличение количества регулярных авиарейсов между Киргизией и РФ зависит от эпидемиологической ситуации в двух странах.

Акышев добавил, что на данный момент республиканский штаб по борьбе с коронавирусом и МИД Киргизии рассматривают вопрос организации чартерного рейса в Россию для киргизских студентов.

20 сентября оперативный штаб правительства РФ по борьбе с COVID-19 сообщил о возобновлении авиасообщения с Бишкеком, Минском, Нур-Султаном с 21 сентября, с Сеулом — с 27 сентября.

26 сентября киргизская авиакомпания Avia Traffic Company выполнила первый регулярный рейс из Москвы в Бишкек после возобновления авиасообщения между Киргизией и Россией. В этот же день из Бишкека в Москву вылетел самолет российской авиакомпании "Аэрофлот".

По данным киргизского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на первом этапе Avia Traffic Company будет выполнять рейс по маршруту Бишкек-Москва-Бишкек один раз в неделю, по пятницам.

"Аэрофлот", по данным системы бронирования перевозчика, будет выполнять рейсы в столицу Киргизии четыре раза в неделю — по средам, четвергам, пятницам, воскресеньям.