Согласно статистике, Испанию за восемь месяцев посетило 15,7 млн иностранных туристов – это на 73% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. В августе приехало 2,4 млн гостей – почти на 76% меньше, чем в этот же месяц в 2019 году.

Больше всего туристов в августе прибыло из Франции – 863,7 тысяч (-57,2%). Следом идут Германия – 298,2 тыс. (-73,6%) и Великобритания – 256,5 тыс. (-88,2%).

Эти же страны стали лидерами по турпотоку за восемь месяцев: из Франции приехало почти 2,9 млн гостей, из Великобритании – 2,7 млн, Германии – 2 млн.

С января по август иностранные туристы чаще всего посещали Каталонию и Канарские острова (около 3,2 млн гостей в каждом из регионов) и Андалусию (2,3 млн). В августе популярностью у путешественников также пользовались Балеарские острова и Валенсия.

Испания открыла границы для граждан ЕС и Великобритании 21 июня, а затем разрешила въезд гражданам некоторых стран за пределами Евросоюза с благоприятной эпидемиологической обстановкой. России среди этих стран нет.