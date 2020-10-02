По его мнению, такой финансовый институт в форме государственно-частного партнерства с участием государства и инвестиционных фондов привлечет дополнительные средства в экономику туризма, а также сможет заходить в проекты с определенной долей участия для более продуктивного взаимодействия.

"Одним из наиболее известных опытов является "Банк развития туризма Непала", который предоставляет комплексные услуги предпринимателям в сфере туризма. Ежегодно 37,7% оплаченного капитала вкладывается в развитие туристской инфраструктуры страны", — сказал Кривоносов порталу "Интерфакс-Туризм".

Он также привел в пример "Банк развития туризма и индустрии гостеприимства Австрии", который ежегодно финансирует в среднем от 100 до 150 проектов – на них приходится порядка 10% всех кредитов австрийской индустрии туризма. Эта финансовая система усилила конкурентоспособность местного малого и среднего бизнеса.

"В России уже предпринимались попытки создания подобных банков, но они не имели успехов из-за недостаточно продуманной системы выделения финансов различным организациям. Поэтому необходимо учреждение специальной комиссии по оценке реализуемых проектов", — заметил депутат.

По его словам, решения о поддержке могут рассматриваться профильными специалистами из индустрии гостеприимства, что позволит эффективно распределять финансирование. Рестораны и гостиницы, в том числе, смогут получать льготные кредиты под 3%.