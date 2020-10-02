"3 и 4 октября жителей и гостей округа ждут концерты, выставки, экскурсии, игровые программы и многое другое", — говорится в сообщении.

Так, на субботу, 3 октября, запланированы: соревнование по выездке, открытый турнир по кикбоксингу, выставка ретроавтомобилей, интерактивная программа в местном краеведческом музее, а также открытие детских и спортивных площадок.

В воскресенье, 4 октября, в городском округе пройдут соревнования по конкуру, легкоатлетический забег, молодежный фестиваль "Горизонт событий". В 12:00 от станции "Подольск" отправится троллейбусная обзорная экскурсия по городу.

Оба дня в "Зеленом театре" Подольска будет проходить кинофестиваль "Ретроспектива", а по городу будут водить пешеходные экскурсии

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, основные праздничные мероприятия пройдут в усеченном формате: в парках, на спортивных, выставочных и музейных площадках, во дворах многоквартирных домов микрорайонов округа", — добавляют в администрации.

Вход на праздничные площадки будет разрешен только посетителям в масках.

Город Подольск (тогда он назывался Подол-Пехра) был образован 5 октября 1781 года из села Подол указом императрицы Екатерины II. Населенный пункт стал центром Подольского уезда Московской губернии.