"Россиянин из поселка под Нижнекамском отправился в Турцию на отдых с семьей. Они жили в номере под мансардой, где было установлено автоматическое окно. Неожиданно оно спустилось и прижало мужчину так, что он ничего не смог сделать. В результате он задохнулся", — передает телеканал.

По словам дочери погибшего, которая отдыхала с ним, окно было неисправным. Она добавила, что после ЧП к семье даже не пришло руководство отеля, только менеджеры.

"Вскрытие в Турции сделали, но его результаты будут готовы только через полгода. Поэтому семья решила повторить процедуру в России и нанять адвоката, что стоит очень дорого. Родственники открыли сбор средств", — отмечает телеканал

Тело погибшего отправят на родину за счет страховой компании, его жена и дочь вернутся своим рейсом немного позже.

Погибший не дожил до своего дня рождения всего месяц – в ноябре ему должно было исполниться 58 лет.