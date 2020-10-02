Рейсы выполняются на воздушном судне Sukhoi Superjet вместительностью до 100 пассажиров.

Полеты запланированы с частотой два раза в неделю — по вторникам и пятницам с возвращением в тот же день. Общее время в пути составит 5 часов 50 минут.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из Sukhoi Superjet 100, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам 8 месяцев 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 897 тыс. пассажиров, что почти в 2,3 раза меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Находящееся под управлением холдинга "Базэл Аэро" АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 61,76% акций аэропорта.