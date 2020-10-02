"За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 — 9 412 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2550 (27,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

В пятницу впервые с мая рост случаев COVID-19 в РФ превысил девять тысяч случаев. Общий рост заболеваемости был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило пять тысяч, но к 19 сентября достигло шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в семь тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 сентября — в восемь тысяч случаев.

Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 2 тыс. 704.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Количество выписанных за весь период составило 970 тыс. 296 человек, в том числе 6 тыс. 054 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.