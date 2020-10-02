«Забронировать услугу по символической цене можно в период 2-7 октября 2020 года для любых рейсов "Победы"», — говорится в сообщении.

Услуга возврата доступна только на официальном сайте авиакомпании pobeda.aero. Она позволяет отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета.

"Мы сделали услугу возврата фактически бесплатной, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и защищенно, бронируя билеты в октябре", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.