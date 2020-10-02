"Планируем, что в первом квартале уже следующего года первая партия вагонов будет выпущена на линию для проведения сертификационных испытаний", — сказал он на церемонии презентации нового вагона.

"Во второй половине 2021 года планируем уже сформировать два состава для того, чтобы они во второй половине следующего года начали перевозить пассажиров", — сказал Пегов.

"На каком направлении (будут запущены первые составы — ИФ), я пока говорить не буду, но скорее всего, это будет традиционно наше южное направление", — отметил топ-менеджер.

По словам Пегова ввод в эксплуатацию нового подвижного состава не скажется на стоимости проезда в плацкарте.

"Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон... в плацкартных вагонах у нас тарифы регулируются государством, на цену в плацкартных вагонах это никак не повлияет", — отметил он.

РЖД в пятницу представили новую концепцию пассажирского плацкартного вагона габарита "Т" с увеличенной на 10 см длиной полки.

Концепция предполагает создание персонального пространства для каждого пассажира.