"До конца суток 2 октября в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквал 20-25 м/с", — информируют спасатели со ссылкой на синоптиков.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, возможны нарушения работы транспорта, а также повреждение сельскохозяйственных растений.

МЧС Крыма просит жителей региона и туристов не гулять в шторм возле моря, отложить до улучшения погоды походы в лес и горы, не оставлять автомобили под деревьями и держаться на улице подальше от ветхих конструкций и ЛЭП.