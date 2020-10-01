"Число международных прибытий с января по июнь сократилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Путешественники совершили на 440 млн меньше поездок, что привело к потере $460 млрд – это в пять раз больше, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года", — сообщает организация.

Больше всех пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион, где за полгода число туристов снизилось на 72%. На втором месте – Европа (-66%), затем Африка и Ближний Восток (оба -57%) и Северная и Южная Америки (-55%).

Среди субрегионов наиболее пострадали от сокращения турпотоков Северо-Восточная Азия (-83%) и европейское Средиземноморье (-72%).

В UNWTO добавили, что по состоянию на начало сентября 53% стран уже отменили ограничения на поездки.

"Пока очевидно, что ситуация с влиянием пандемии на туризм пошла по "среднему" сценарию — не пессимистичному, но и не оптимистичному. Ожидается, что в следующем году страны постепенно начнут снимать ограничения для путешественников и открывать границы. На это повлияет появление вакцины или доступного лечения от COVID-19", — отметили в организации.

Возвращения к турпотокам 2019 года в UNWTO ждут не раньше, чем через 2,5 – 4 года.