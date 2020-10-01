"С августа 2019 года двое жителей Судака в арендованном подвальном помещении, расположенном в одном из частных гостевых домов, организовали подпольный цех по изготовлению нелегальной алкогольной продукции. Опасную спиртосодержащую жидкость в виде вина, коньяка и настоек на розлив мужчины продавали отдыхающим в организованных ими точках в частном секторе", — сказала она.

В ходе обыска обнаружено более 8 тонн спиртосодержащей жидкости, тары для розлива, самогонный аппарат. На допросе мужчины рассказали, что примерный заработок от продаж составлял более 50 тысяч рублей в день. Общий доход от подпольного бизнеса, по предварительным подсчетам СК, составил более 2 млн рублей.

Уголовное дело расследуется по ч.2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительной сговору). Жители Судака признали вину.