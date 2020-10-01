"Мне понравилось то, что я наблюдал во время полета этим утром", — сказал он по итогам испытаний, которые длились два часа.

FAA находится на финальном этапе процесса одобрения изменений, внесенных в программное обеспечение и оборудование лайнера, в особенности, в систему автоматического управления полетом, которая привела к двум авиакатастрофам, унесшим 346 жизней.

"Нам все еще предстоит определенная работа", — сказал Диксон.

Тестовый полет является еще одной попыткой развеять опасения пассажиров, связанные с безопасностью MAX перед тем, как FAA сможет разрешить возобновить эксплуатацию этих лайнеров, пишет The Wall Street Journal.

С учетом предварительного одобрения со стороны международных регуляторов и ожиданий, что итоговые детали относительно изменений в процесс подготовки пилотов будут получены в ближайшие недели, разрешение на коммерческую эксплуатацию лайнеров может быть выдано уже в ноябре. Масштабные пассажирские авиаперевозки по США, Европе, Канаде и другим странам и регионам могут начаться примерно в конце текущего года, отмечает газета.

Даже в случае если регуляторы одобрят возобновление полетов, авиакомпаниям придется осуществить технический осмотр, провести тестовые полеты и дополнительные испытания для пилотов перед началом перевозки пассажиров.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Акционеры Boeing в сентябре подали иск в отношении совета директоров компании, обвинив их в недостаточном контроле за действиями руководства в ответ на авиакатастрофы и проблемы с безопасностью самолетов.

В иске, поданном в суд штата Делавэр, говорится, что бывший главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург ввел в заблуждение членов совета директоров, которых истцы называют преимущественно безынициативными. Члены совета директоров, согласно иску, уделяли внимание негативным новостям в СМИ, вместо того, чтобы оказать давление на руководство в связи с дефектами самолетов, и пропускали встречи, касавшиеся вопросов безопасности.