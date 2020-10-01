"Правительство Индонезии намерено вложить $6,5 млн в создание "Парка Юрского периода" в национальном парке Комодо. Туристы смогут наблюдать за комодскими варанами в их естественной среде обитания. Этот вид ящериц живет на этой территории уже около миллиона лет", — пишет портал.

Как отмечается, речь идет о создании геопарка площадью 1,3 га и информационного центра на острове Ринка – одном из трех островов, на которых расположился заповедник.

"Но идея создания аттракциона для туристов пришлась по душе не всем. Экологов и местных жителей беспокоит, что проект предполагает массивную бетонную инфраструктуру и бурение скважин, что нанесет серьезный урон естественной среде обитания варанов", — сообщает портал.

В ответ на это в правительстве заявили, что при разработке проекта консультировались с различными органами, в том числе с ЮНЕСКО, чтобы строительство прошло по всем правилам.

В прошлом году власти Индонезии анонсировали цену в $1000 за посещение острова Комодо с 2020 года, хотя до этого она составляла лишь $10. Также обсуждалась возможность вовсе закрыть остров для посещения для сохранения популяции варанов.

Плотоядный комодский варан – самая крупная из ныне существующих ящериц, достигает более трех метров в длину. Он может весить до 150 кг и съесть до 80 кг мяса за раз. Эти вараны ядовиты. Заповедник, в который входят острова Ринка, Комодо и Падар, а также ряд более мелких островов, — их единственная естественная среда обитания.