По словам первого замгубернатора Александра Ремиги, индустриальный туризм может быть востребован в качестве одного из форматов путешествий в России.

"Большую часть индустриальных туристов может составлять молодежь. Таким образом, мы сможем не только развивать туризм, но и популяризировать работу на предприятиях в регионе", — приводятся в сообщении слова Ремиги.

В настоящее время в реестр предприятий, готовых развивать промышленный туризм, вошли 14 региональных компаний. Они представляют ювелирное и стекольное производство, легкую промышленность, высокие технологии, производство продукции для детей.

Одним из первых предприятий, которое вошло в реестр, стал ювелирный завод в Покрове. Завод устраивает экскурсии для всех желающих: школьников, студентов, российских и иностранных туристов.