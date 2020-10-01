"Мы подумали и о том, как сделать жизнь пожилых людей интереснее. Например, буквально "вытащить из дома". Из бюджета выделяем деньги на трансфер и "культурную программу", а пенсионеру остается только оплатить питание", — написал он.

Хабиров сообщил, что подписанным им в четверг указом о "Башкирском долголетии" будет введен "серебряный час" в лечебных организациях — время для диспансеризации пожилых граждан, а также учреждены специальные медцентры в крупнейших больницах.

"Это значит, что мы работаем не только над увеличением продолжительности жизни, но и над тем, чтобы улучшить ее качество — сохранить здоровье на долгие годы", — подчеркнул глава региона.

Кроме того, сообщил Хабиров, планируется выдавать пожилым гражданам сертификаты на курсы компьютерной грамотности, что "позволит нашим пенсионерам лучше ориентироваться в современном мире и сделает жизнь проще и ярче".