"Правительство Таиланда продлило до 31 октября "визовую амнистию" для иностранцев, задержавшихся в стране из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Амнистия продлевается автоматически уже в четвертый раз", — сказали в пресс-службе.

Иностранным гражданам рекомендуется обратиться в иммиграционное бюро для продления срока виз и уведомить власти о месте проживания.

"Пандемия остается серьезной проблемой, количество новых случаев во всем мире продолжает расти. Ограничения на международные поездки все еще действуют во многих странах, что также влияет на путешественников, которые остаются в Таиланде из-за определенного лимита на количество въездов и выездов из страны", — подчеркнули в ТАТ.

Ранее тайские СМИ сообщили, что иностранным туристам в Таиланде грозит тюрьма и депортация за просрочку виз. Речь шла более чем о 150 тыс. путешественников, которым было необходимо продлить свои визы до 26 сентября – предыдущего срока окончания "визовой амнистии". Среди них были и россияне.