"В осеннюю сессию мы намерены проработать ряд предложений, которые способствовали бы развитию внутреннего туризма. Речь идет о субсидировании гражданам поездок по России по перспективным туристским маршрутам", — сказал он.



Также комитет рассмотрит возможность субсидирования процентных ставок по кредитам на строительство средств размещения под 5% годовых, развитие государственно-частного партнерства и другие инициативы по привлечению инвесторов туризм. Ведется активная работа над национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства".



"Пока речь идет не о законопроектах, а о предложениях, которые Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи совместно с Ростуризмом прорабатывает, чтобы по итогам реализовать их в рамках нацпроекта", — пояснил Пайкин.



Правительство в четверг утвердило правила реализации второго этапа распродажи туров по России с кэшбеком. По мнению Пайкина, продление программы свидетельствует о самых серьезных намерениях государства в плане поддержки и развития внутреннего туризма.



"На сегодняшний день – это приоритет, и государство делает многое, для того чтобы сменить вектор развития туризма в сторону въездного и внутреннего. У России в этом смысле безграничные возможности: есть регионы, туристский потенциал которых неисчерпаем, но совершенно не реализован. Разумеется, нельзя это так оставить, необходимо предпринять меры по поддержке отрасли, которые бы дали ей импульс для развития", — заключил Пайкин.



Программа кэшбека на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,4 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком.



Второй этап распродажи туров по России с кэшбеком стартует в октябре (точная дата пока не определена) и продлится не менее полутора месяцев. Дата поездок – до 10 января 2021 года. Минимальная продолжительность проживания в гостинице теперь составляет две ночи вместо четырех, порога по стоимости тура теперь нет. Сумма кэшбека составит 20%, но не более 20 тысяч рублей.