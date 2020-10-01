"С 1 октября автостанционный персонал, водители и пассажиры общественного транспорта, сервисов такси обязаны использовать маски и перчатки", — заявили в Минтрансе региона.

"Пассажиры, не использующие средства индивидуальной защиты, не будут допускаться на объекты транспортной инфраструктуры и в салоны транспортных средств", — добавили в ведомстве.

Контролировать соблюдение усиленного "масочного режима" будут работники объектов транспортной инфраструктуры и перевозчики.

С начала пандемии в Крыму выявили более 4,6 тыс. положительных на CОVID-19 (+93 за истекшие сутки). Вылечились свыше 2,8 тыс. человек. Умерли 68.