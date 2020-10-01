"Для удобства петербуржцев и гостей города с 20 октября на улице Рубинштейна вводится ограничение движения транспортных средств в выходные и праздничные дни за счет установки дорожных знаков "Движение запрещено" и "Субботние, воскресные и праздничные дни", — уточнили в пресс-службе.

Ограничение не будет распространяться на транспорт жителей улицы Рубинштейна, инвалидов и обслуживающие территорию автомобили. Контроль за соблюдение ограничений будут вести сотрудники ГИБДД.

Рубинштейна считается главной ресторанной улицей Петербурга, популярной как у местных жителей, так и у туристов. Ранее улицу ежегодно перекрывали для вечеринки Санкт-Петербургского международного юридического форума Legal Street, однако из-за жалоб жильцов на шум мероприятие решили перенести к Петропавловке.