"В частности, речь шла о закупке современных судов на подводных крыльях "Валдай-45Р". Республика попросила льготное финансирование из федерального бюджета в форме компенсации расходов по договорам, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение речного транспорта", — сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Закупка "Валдаев" для туристических целей поможет развитию малых исторических городов республики — Козловки и Мариинского Посада. Кроме того, власти Чувашии планируются открыть водный маршрут из Чебоксар до Казани.

"В целом Михаил Мишустин поддержал инициативу Олега Николаева, вопрос с выделением Чувашии финансовой помощи на закупку судов на подводных крыльях будет решен в ближайшее время", — сообщает пресс-служба.

Повышение туристической привлекательности региона является одним и приоритетов государственной программы Чувашии "Развитие культуры и туризма" — региональной составляющей нацпроекта "Культура". Программа реализуется в 2019-2035 годах.

Региональный проект направлен на активизацию культурного потенциала республики, сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры, развитие туризма в Чувашии — как внутреннего, так и въездного.

Ранее сообщалось, что власти Чувашии для повышения туристической привлекательности региона начали разрабатывать речные маршруты на скоростном судне на подводных крыльях "Валдай 45Р".

Город Мариинский Посад стоит на правом берегу реки Волги между Чебоксарами и Казанью, носит имя императрицы Марии Федоровны, супруги Александра II, и включен в список Малых исторических городов России.

Мариинский Посад стал одним из победителей всероссийского конкурса "Формирование комфортной городской среды". Его проект "...веков связующая нить" предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Общая стоимость проекта — 69 млн рублей, из них 45 млн руб. будет выделено из федерального бюджета.

Козловка — один из старейших малых городов Чувашии, расположен на правом берегу реки Волга, на стыке трех республик: Чувашии, Марий Эл и Татарстан, в 95 км от Чебоксар.