В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы. Таким образом, осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно.

"Мы видим всплеск спроса на даты школьных каникул, расширенных до двух недель по решению мэра Москвы. Самолеты загружаются полностью. Интересно, что наибольшим спросом в этот период пользуются отели, где есть наши детские клубы Coral Sun Family, так как туры бронируют именно семьи с детьми", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

Ранее она сообщала, что в турецких гостиницах возобновили работу уже десять таких клубов.

В компании "Интурист" в свою очередь заметили, что рост продаж на московские школьные каникулы в начале октября наблюдается ежегодно.



"Даты каникул известны заранее, и многие родители планируют свой отпуск именно на эти дни. В связи с продлением каникул до 2-х недель вырос спрос и на вторую неделю каникул", — сообщили в пресс-службе туроператора.



Там уточнили, что в топе спроса — турецкие морские курорты Анталья и Даламан, а также отечественные Сочи и Крым.