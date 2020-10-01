Как отмечает портал, Россия среди прочих была названа страной "с высоким уровнем риска" из-за COVID-19. В эту категорию были помещены все государства, в которых число новых случаев коронавируса и смертей от него выше, чем в самой ЮАР.

В список "запрещенных" стран помимо России вошли Украина, Грузия, Черногория, Франция, Великобритания, Чехия и множество других.

"Исключения будут сделаны лишь для дипломатов, инвесторов, профессиональных спортсменов, работников с критически важными навыками и некоторых других категорий граждан. Для въезда им понадобится отрицательный тест на COVID-19", — сообщает портал.

При этом граждане самой ЮАР могут беспрепятственно выезжать из страны в любые государства, в которых для них нет ограничений по въезду.