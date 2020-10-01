В августе "дальние" ж/д перевозки пассажиров сократились на 33,4%.

В июле падение этого показателя составляло 50,8%, в июне — 68,2%.

В мае перевозки пассажиров в поездах дальнего следования рухнули на 79%, в апреле падение составило 77%. Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте, тогда перевозки пассажиров сократились почти на 20%. До этого — в феврале и январе текущего года отмечался рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок — на 6,6% и 4,3%, соответственно.

Пассажирооборот в дальнем следовании в сентябре 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 37,1%, до 5,6 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 14,3%, до 81,5 млн человек, пассажирооборот — на 18,2%, до 2,6 млрд пассажиро-километров.

Всего в сентябре было отправлено 88,2 млн пассажиров, что на 16% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 32,2%, до 8,2 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-сентября 2020 года перевозки снизились на 28,7%, до 639 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании — на 42% (до 52,4 млн), в пригородном сообщении — на 27,3% (до 586,6 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 41,9%, до 60,8 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 46,3% (до 42,3 млрд), в пригородном сообщении — на 28,4% (до 18,5 млрд пассажиро-километров).