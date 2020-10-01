"По данным от 10 сентября, число внутренних рейсов составило 1,51 миллиона, это уже превысило прошлогодний уровень. В этом году число пассажиров внутренних рейсов во время выходных в честь Дня образования КНР будет больше примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал агентству глава исследовательского института Qunar Лань Сян.

В этом году выходных в честь Дня образования КНР и праздника середины осени будет не семь, а восемь. Это первые длинные выходные с начала пандемии. По данным китайского турагентства Ctrip, на туристическом рынке уже началось оживление. Число броней авиабилетов, гостиниц и экскурсий на платформе продолжает расти.

Больше всего бронируют жилье в Шанхае, Санье и Чэнду, многие также хотят посетить историческую столицу Тибета Лхасу. Как сообщает Ctrip, число броней в этом городском округе возросло на 600% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Министерство культуры и туризма КНР 18 сентября сообщило, что во время праздника середины осени и Дня образования КНР, число посетителей достопримечательностей может составить 75% от максимально допустимого.

В августе комитет по развитию и реформам КНР потребовал, чтобы достопримечательности обновили свою ценовую политику и понизили стоимость входных билетов. Вслед за этим по всей стране началась "волна снижения цен".