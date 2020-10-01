"Экономика исправляется, и пассажиры поехали, мы восстановили практически 90% поездов", — сказал Белозеров.

"Соответственно четко реагируем на заказ субъектов РФ, нужно меньше (поездов — ИФ) — значит меньше, нужно больше — значит больше, все люди перевозятся в соответствии с (санитарными — ИФ) требованиями", — отметил глава РЖД.

Белозеров напомнил, что наиболее тяжелое время было весной, когда пассажиропоток в дальнем следовании снизился в среднем на 70%. "Мы (во время действия ограничений — ИФ) очень серьезно просели по объемам перевозок, по дальнему пассажирскому следованию, потому что поезд движется по нескольким территориям, не как авиация — из точки в точку, в точку В, а решения принимаются в разных территориях, абсолютно справедливо, разные, там разная ситуация", — пояснил он.

По его словам, в условиях закрытия границ и развития внутреннего туризма РЖД отмечают повышенный спрос на перевозки пассажиров. "Этот год действительно стал для нас удивительным. Во-первых, мы не отменили запуска новых направлений, ну из последних, вот, допустим, электричка в Кострому, уникальный с железнодорожной точки зрения, технический вопрос. Мы запустили новый подвижной состав Москва — Владивосток. Люди по направлениям, не только южному, увеличили объемы передвижения. Люди больше стали ездить по стране. Москва — Брянск, Москва — Нижний Новгород, Хабаровск — Владивосток. Вот по таким направлениям для нас было удивительно, но количество людей несколько выросло, либо пассажиропоток стабилизировался", — сказал Белозеров.

Топ-менеджер также отметил, что РЖД не снижали цели по программе обновления пассажирского подвижного состава. "Есть элементы технологические, где вагоны или сам подвижной состав должен обновляться, соответственно мы конечно же, туда направляем новые вагоны, более того, наша программа по обновлению вагонов будет увеличена в этом году. Она не снизилась. Президент РФ поддержал и правительство выпуск специального механизма вечных облигаций. И это дало возможность нам поддержать нашу инвестпрограмму, соответственно в пассажирском комплексе инвестпрограмма у нас сохранена", — сообщил глава РЖД.