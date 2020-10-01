Как следует из документа, размещенного на официальном правовом портале, в нем снято требование о том, чтобы для перевозки детей использовались только автобусы не старше 10 лет. Теперь единственное требование к автобусам — оснащенность ремнями безопасности.

Предыдущее постановление об утверждении правил перевозки детских групп было подписано в 2013 году Дмитрием Медведевым, но его вступление в силу постоянно откладывалось из-за ряда трудновыполнимых требований, самое тяжелое из которых — возрастная планка для автобусов.

"По оценкам специалистов, четыре из пяти автобусов в России не соответствуют этому критерию. И если бы это требование вступило в силу, перевозки детских групп были бы остановлены. Турбизнес с самого начала выступал за полную отмену этого ограничения, так как, согласно статистике, безопасность перевозок не зависит напрямую от возраста автобусов – главным условием безопасной эксплуатации считается техническое состояние транспорта", — пояснила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она добавила, что снятие возрастных ограничений для автобусов поможет детскому туризму развиваться.