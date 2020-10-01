"Официальный памятник самому известному в мире волшебнику, герою книг Дж.К. Роулинг, стал частью серии бронзовых скульптур "Scenes in the Square" ("Сценки на площади") в самом центре Лондона. Памятник изображает сцену из фильма "Гарри Поттер и Философский камень", где главный герой летит на метле", — пишет издание.



Скульптура находится в северной части площади – именно в том месте, где в 2001 году состоялась премьера фильма. Там она останется до июля 2023 года.



На площади также установлены скульптуры таких известных персонажей, как Мэри Поппинс, медвежонок Паддингтон, Мистер Бин, Бэтмен, кролик Багз Банни и другие.