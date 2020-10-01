"Управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено более 1700 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 1120 протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Если же эти действия (бездействия), повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что административные материалы в отношении 642 граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных дел 18 гражданам присуждены штрафы на сумму 262 500 рублей, остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с правилами, при возвращении из-за рубежа российские граждане обязаны заполнить анкету на борту воздушного судна, в течение трех дней после прилета пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и загрузить его результаты в специальную форму на портале госуслуг. При этом до получения результатов тестирования на коронавирус необходимо соблюдать режим самоизоляции.

"При сверке анкет, заполненных на борту воздушного судна, с данными Единого портала гоуслуг установлено, что около 2% граждан не внесли результаты тестирования в течение 3-х дней после прилета. Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей", — отмечается в сообщении.