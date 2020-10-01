"На сегодняшний день "Большой Алтай" работает с 70-ю местами размещения в Сибири и активно заключает новые контракты. Наиболее активным спросом сегодня пользуются индивидуальные туры, составленные под запросы клиента", — отмечает компания.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе АО, на данный момент оператор "Большой Алтай" организует туры по Сибири, в том числе на Алтай, в Шерегеш и на озеро Байкал. В дальнейшем он планирует расширить географию предоставления турпродуктов, в частности, организовывать отдых в Монголии и на Камчатке.

"Мы формируем отдых "под ключ": вопросы по проживанию, лечению, трансферу и экскурсиям берем на себя", — приводятся в сообщении слова директора туроператора Александра Ежова.

По данным "Курорта Белокуриха", предложениями оператора на данный момент интересуются туристы из Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Чебоксар, Казахстана и Израиля. В настоящий момент наиболее активно бронируются туры на октябрь, также есть запросы на лето 2021 года.

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир", 7 ресторанов и кафе и др. Компания также является якорным инвестором крупного туристического проекта "Белокуриха Горная" (ранее — "Белокуриха-2").

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2019 году АО получило 1 млрд 559 млн рублей выручки и 50,5 млн рублей чистой прибыли.