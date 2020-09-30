Так, Red Wings с 9 октября начнет летать трижды в неделю (по понедельникам, пятницам и воскресеньям) в Ноябрьск. В настоящее время полеты по данному направлению выполняет раз в неделю, по средам, авиакомпания "Ямал".

С 10 октября три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам — Red Wings будет летать в Воронеж. Сейчас в этот город по вторникам и четвергам летает "РусЛайн".

Рейсы Red Wings в Оренбург, которые пополнят расписание Кольцово с 15 октября, будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. В настоящее время по данному направлению рейсы по понедельникам, средам и пятницам выполняет авиакомпания "Оренбуржье".

Как сообщалось, Red Wings после получения самолетов SSJ-100 планирует выполнять на них полеты из российских регионов, а главным хабом для этих самолетов будет "Кольцово".

К 2022-2023 годам планируется довести группировку "суперджетов" в Екатеринбурге до 20 штук, также там будут базироваться к этому времени и 4-5 среднемагистральных самолетов семейства A320 для того, чтобы обеспечить полноценную хабовую трансферную модель.

Уже в 2021 году планируется летать из "Кольцово" по 34 российским направлениям, включая Москву и Сочи.

"Кольцово", таким образом, станет первым региональным аэропортом, где будет больше одной базовой авиакомпании. Сейчас там уже базируются "Уральские авиалинии".