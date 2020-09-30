"Неотложным личным обстоятельством может считаться въезд владельца недвижимости, расположенной на территории Финляндии, для осуществления неотложных процедур по поддержанию и/или ремонту объекта не терпящих отлагательства, которые, вследствие отсутствия неявки владельца, могут привести к серьезному повреждению здания", — уточняется в сообщении.

Неотложным семейным обстоятельством считается рождение ребёнка, серьезная болезнь близкого родственника, собственная свадьба или устойчивые партнерские отношения. Визу также можно запросить для встречи с собственным несовершеннолетним ребёнком, проживающим в Финляндии в том числе на основании вида на жительство.

Кроме дипломатов въезд в Финляндию разрешен для держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам.