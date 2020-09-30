Как отмечается, речь идет о мухафазах Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан – иностранные туристы там будут освобождены от визовых сборов. Подобным образом власти страны решили поддержать туриндустрию в предстоящий зимний сезон, который продлится с 1 ноября по 30 апреля.

"Кроме того кабмин до конца 2020 года продлил поддержку тех, кто работает в туристической индустрии: туркомпании, отели и другие связанные с ними учреждения не будут платить за электроэнергию, газ и воду до 31 декабря. Выплата их долгов также была отсрочена до января 2021 года", — пишет издание.

Египет переживает спад туризма из-за пандемии коронавируса. Министерство туризма и древностей страны в сотрудничестве с министерством авиации запустило несколько кампаний по возрождению отрасли.

Египет вновь открыл свои границы для иностранных туристов 1 июля, а 1 сентября заработали все археологические памятники и музеи, возобновились знаменитые круизы по Нилу.