"1 октября завершится сезон работы всех 23 фонтанов на ВДНХ. В этом году посетителей радовали не только легендарные "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос", но и работавшие первое лето фонтаны у павильона №14 Республики Азербайджан и сухой фонтан у павильона №31 "Геология", — говорится в сообщении.

После отключения из фонтанов сольют воду и специалисты законсервируют их на зиму. В холодное время года проводится плановое обслуживание насосов и электромеханического оборудования фонтанов.

Реставрация 14 фонтанов Центральной аллеи и знаменитого фонтана "Золотой колос", который не работал в течение 30 лет, завершилась в 2018 году. Историческим фонтанам вернули первоначальный облик в рамках программы возрождения ВДНХ, стартовавшей в 2014 году.

Этим летом также был возрожден фонтан у павильона "Азербайджан", который был элементом входной группы здания еще в 1939 году.

Кроме того, новый фонтан по проекту французского архитектора Мишеля Пена появился возле павильона "Геология". 30 струй воды бьют из земли, между ними могут бегать дети, а по вечерам фонтан подсвечивается.